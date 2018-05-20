أيّار يُكمل حريقه.. الحرارة الى 34 درجة

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة في المناطق الشمالية.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: تخف حدة الكتل الهوائية الحارة والجافة التي كانت تسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط، في اليومين القادمين ثم تعود وتشتد مجددا يوم الثلاثاء (درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية).

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة من دون تعديل بدرجات الحرارة.

الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة في المناطق الشمالية.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة، ورياح ناشطة تؤدي لظهور طبقات خفيفة من الغبار ونسبة رطوبة منخفضة، كما يجدر التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 18 الى 30 درجة، فوق الجبال من 19 الى 29 درجة، في الداخل من 17 الى 34 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين و10 و 35 كلم/س

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين و 25 و65 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 23 .

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس:05,34 ساعة غروب الشمس: 19,35 .