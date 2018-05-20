السيد: سنراجع قائد الجيش للتنازل عن 10 دونمات لبناء سراي محافظة بعلبك

توجه النائب المنتخب اللواء جميل السيد بتغريدة عبر التويتر صباح اليوم إلى أهالي بعلبك، حول الاعتراض على المكان المقترح لبناء سراي للمحافظة، قال فيها: “اجتمعت أول أمس الجمعة باسم نواب المنطقة مع محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في مكتبه، في حضور رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، واتفقنا على مراجعة قائد الجيش للتنازل عن 10 دونمات لبناء سراي المحافظة عند أول الطريق تحت ثكنة الشيخ عبد الله لجهة راس العين، نأمل في تجاوب العماد جوزف عون معنا، ولا داعي للتصعيد”.