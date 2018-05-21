الكتل الحارة “راجعة”.. الحرارة فوق معدلاتها وتحذير من الحرائق!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الثلاثاء غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية)، وعودة الانخفاض بشكل محدود بنسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحيانا ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء. وحذرت من الحرائق في الاحراج بسبب انخفاض الرطوبة وارتفاع الحرارة ورياح ناشطة احيانا. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: تنحسر نسبيا الكتل الهوائية الحارة التي كانت تسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط اليوم الإثنين ليعود تأثيرها مجددا يوم غد الثلاثاء وتنحسر تدريجيا اعتبارا من مساء الأربعاء.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية) وعودة الانخفاض بشكل محدود بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحيانا، ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء. نحذر من الحرائق في الإحراج بسبب انخفاض الرطوبة وارتفاع الحرارة ورياح ناشطة احيانا.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة ابتداء من المساء.

– الحرارة على الساحل من 22 الى 34 درجة، فوق الجبال من 19 الى 32 درجة، في الارز من 14 الى 23 درجةن في الداخلمن 18 الى 33 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، تتحول إلى جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع متوسط اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و85%.

– حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 23 درجة.

– الضغط الجوي 760 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05:34 ساعة غروب الشمس: 19:35