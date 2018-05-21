مجددا…كتل حارة تضرب لبنان

يشهد لبنان اليوم طقسا حارا اعتياديا مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية على أن ترتفع الحرارة مجددا غداً مع اشتداد الحرّ نتيجة كتل حارة سوف تضرب لبنان وتنحسر الاربعاء.

الاثنين ٢١ أيار: قليل السحب وحار مع انخفاض اضافي والحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٢ درجة.

الثلاثاء ٢٢ أيار: غائم جزئيا بسحب عالية وحار جدا مع ارتفاع جديد بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٦ درجة.

الاربعاء ٢٣ أيار : مشمس مع بعض السحب ويتشكل ضباب محلي على الجبال فيما تنخفض درجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة.