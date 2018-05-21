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مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

منذ 1 دقيقة
وكالات
Lebanon's Prime Minister Saad al-Hariri is seen at the governmental palace in Beirut, Lebanon October 24, 2017. Picture taken October 24, 2017. REUTERS/Mohamed Azakir

أصدر رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ مذكرة ادارية قضت بإقفال ​الادارات العامة​ والمؤسسات العامة والبلديات وجميع ​المدارس​ و​الجامعات​ يوم الجمعة في الخامس والعشرين من شهر أيار 2018 بمناسبة “​عيد المقاومة والتحرير​”.

وجاء في نص المذكرة:

“يعلن يوم الجمعة في الخامس والعشرين من شهر أيار 2018 يوم عطلة وطنية، بمناسبة “عيد المقاومة والتحرير” وتقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وجميع المدارس والجامعات.

تخصص الحصة الأولى من يوم الاثنين الواقع فيه 28/5/2018 في جميع المدارس والمعاهد والجامعات لشرح أهمية هذه المناسبة الوطنية”.