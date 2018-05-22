إخلاء سيارات وإقفال شارع.. ارشادات للسائقين تزامنا مع انتخاب رئيس مجلس النواب

صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي- شعبة العلاقات العامة مـا يلي:

يعقد مجلس النواب، يوم الأربعاء 23/5/2018، جلسة لانتخاب دولة رئيس مجلس النواب ونائبه وأعضاء هيئة المكتب، ، لذلك سيتم اعتباراً من الساعة 6.00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الإنتهاء، اتخاذ تدابير السير التالية:

أولاً: إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة.

ثانياً: عزل المنطقة المحيطة بالمجلس النيابي وإخلائها من السيارات، وهي التالية:

– من جامع زقاق البلاط حتى مبنى اللعازرية.

– من مبنى جريدة النهار حتى بنك الأهلي في شارع باب إدريس.

– من شارع المصارف – شارع رياض الصلح حتى جامع الأمين.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.