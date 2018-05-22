إخلاء سيارات وإقفال شارع.. ارشادات للسائقين تزامنا مع انتخاب رئيس مجلس النواب

صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي- شعبة العلاقات العامة مـا يلي:
يعقد مجلس النواب، يوم الأربعاء 23/5/2018، جلسة لانتخاب دولة رئيس مجلس النواب ونائبه وأعضاء هيئة المكتب، ، لذلك سيتم اعتباراً من الساعة 6.00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الإنتهاء، اتخاذ تدابير السير التالية:
أولاً: إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة.
ثانياً: عزل المنطقة المحيطة بالمجلس النيابي وإخلائها من السيارات، وهي التالية:
– من جامع زقاق البلاط حتى مبنى اللعازرية.
– من مبنى جريدة النهار حتى بنك الأهلي في شارع باب إدريس.
– من شارع المصارف – شارع رياض الصلح حتى جامع الأمين.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.
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