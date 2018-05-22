بالصور: حراس مدرسة بالنبطية يضربون طفلة.. والقضاء يتحرّك

اعتدى حرّاس إحدى المدارس في النبطية بالضرب على طلاب وطالبات لا تتجاوز أعمارهم الـ8 أعوام، خلال مشاركتهم مع ذويهم في اعتصام، ما دفع بذوي التلامذة المعتدى عليهم الى تقديم شكوى قضائية لدى الجهات المختصّة في النبطية.

وعلى أثر الحادث، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قرارًا بـ”إلزام المدرسة بفتح أبوابها وملاعبها أمام المستدعي وولديه وأولياء الأمور والطلّاب تنفيذًا لالتزاماتها الدراسية وحفاظًا على حقوق الطفل، وتمكينهم من الدخول اليها فورًا من دون عوائق والوجود فيها بشكل سلمي وحضاري طيلة أوقات الدوام الدراسي ووفقًا للعرف المتّبع، تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها 5 ملايين ليرة عن كلّ مخالفة.”

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لبنان 24