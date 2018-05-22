بالفيديو.. اشتباك مسلح يكهرب أجواء طرابلس و7 جرحى للجيش

وقعت اشتباكات بين عناصر الجيش والمطلوب “جهاد. ب” في منطقة التل في طرابلس، وذلك اثناء محاولة إلقاء القبض عليه، حيث قام بإطلاق النار باتجاه الدورية وإلقاء قنبلة يدوية فرد عناصر الجيش بالمثل لمحاولة توقيفه، بحسب ما أفاد مراسل “لبنان 24” في الشمال.

وافادت معلومات ميدانية عن إصابة 7 عناصر من الجيش خلال الاشتباك، احدهم بحالة خطرة.

وعزز الجيش وجوده وانتشاره في محيط المبنى الذي اختبأ بداخله المطلوب “جهاد”، الذي انضم اليه مجموعة من مناصريه وهم “محمد ك” و “خالد ح” و “شادي ظ” و”ابو جعفر ن”، وقاموا بإلقاء قنبلتين على الجيش، ما أدى الى توسع دائرة الاشتباك.

وتستمر الاشتباكات في هذه الاثناء بين عناصر الجيش والمجموعة المسلحة.

المصدر: لبنان24