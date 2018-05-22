كتل هوائية حارة وتحذير من الحرائق..متى تنخفض الحرارة ؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة خاصة على الساحل، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية أحيانا، كما يتكون الضباب في بعض المناطق الجبلية.وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: كتل هوائية حارة وجافة تسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط، تبدأ بالإنحسار التدريجي يوم الأربعاء.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة، تنشط الرياح بين الحين والآخر مع ظهور لطبقات من الغبار، كما يجدر التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة خاصة على الساحل مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية أحيانا، كما يتكون الضباب في بعض المناطق الجبلية.

الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة وتكون ضباب في بعض المناطق الجبلية.

– الحرارة على الساحل من 21 الى 28 درجة، فوق الجبال من 19 الى 27 درجة، في الارز من 13 الى 20 درجة، في الداخل من 18 الى 31 درجة.- الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية وشرقية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الانقشاع متوسط، يسوء أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 20 و65%.

– حال البحر منخفض الموج حرارة سطح الماء 23 درجة.

– الضغط الجوي 758 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:05:32 ساعة غروب الشمس: 19:37