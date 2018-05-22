وأخيراً الموجة الحارة ستتلاشى.. وطقس معتدل حتى نهاية أيار!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان قيم الضغط الجوّي ارتفعت فوق موسكو وشرق اوروبا الى 1020 hpa يقابلها ضغط منخفض فوق الحوض الشرقي البحر المتوسط ومصر وسيناء 1011hpa، وهذا ما سيساهم في تدفّق الرياح الشمالية الباردة نحو الصحراء الكبرى ومصر ويبرّد الكتل الحارة ويحوّلها الى معتدلة، فتنعكس الأجواء على لبنان اعتباراً من صباح الخميس من حيث تراجع درجات الحرارة الى 29 و 30 درجة.

طقس يوم الأربعاء: غائم وشبه حار يتحوّل الى معتدل صباح الخميس وبارد في ساعات الليل فوق الجبال.

الحرارة على الساحل: 30/31 نهاراً و 23 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 26 نهاراً و 16 ليلاً

في البقاع: 30 نهاراً و 18 ليلاً

الرطوبة: 50 الى 65%

الرياح: غربية الى شمالية غربية سرعتها 20 كلم في الساعة تنشط في الداخل الى 40 كلم في الساعة وتصل في الداخل السوري الى 60 كلم في الساعة.

إذاً أجواء معتدلة حتى الخامس من شهر حزيران المقبل.