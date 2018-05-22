3000 تلمیذ خارج المدرسة منذ 3 أسابيع.. أهالي طلاب اللیسیه الفرنسیة يرفعون الصوت!

بدأت لجنة أولیاء الطلاب لمدرسة اللیسیه الفرنسیة الكبرى بتنفيذ اعتصام مفتوح للأھالي امام المدرسة، للمطالبة بعودة التلامیذ الى الدراسة بعد اعلان لجنة اساتذة المدرسة عن اضراب مفتوح منذ 29 نیسان 2018.

وأتى اعلان الإضراب المفتوح من قبل الاساتذة بعدما قررت ادارة المدرسة صرف رواتب الأساتذة على اساس رواتب العام 2008، وبالتالي ضرب عرض الحائط بتطبیق القانون 46/2017 بحجة عدم توفر السیولة اللازمة لذلك.

وكانت لجنة الأھل، بغیاب المجلس التحكیمي التربوي في بیروت، قد تقدمت بمراجعة امام قاضي الأمور المستعجلة في بیروت صدر بنتیجتھا بتاریخ 16 أذار 2018 قرار عن القاضیة نجا قضى بتجمید الزیادة على الأقساط التي بلغت 17%.

وناشدت لجنة الأهل جمیع المسؤولین، لاسیما وزارة التربیة، لوضع حدّ لھذه الأزمة التي تطال ما یقارب 3000 تلمیذ، لا يزالون خارج المدرسة منذ 3 اسابيع بسبب اضراب الاساتذة.

وأوضح المتحدث باسم اهالي طلاب الليسيه جورج كوري في حديث لإذاعة “صوت لبنان” (100.5) أنّ “الأزمة وصلت الى طريق مسدود ومستقبل الطلاب على المحك، والمسؤولية تتحملها الادارة التي رفضت التجاوب مع مطلب لجنة الاهل تزويدهم بعض المستندات لتوقيع الموازنة”.

وأضاف: “السفارة الفرنسية لم تتجاوب معنا للتوسط من اجل ايجاد حل، ونناشد الرئيس ميشال عون التدخل والرئيس إيمانويل ماكرون اذا امكن”.