الجيش يوقف محمد كوكولاكي المتورط بإشكال التل

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي: “إلحاقاً لبيانها السابق المتعلق بمداهمة مطلوبين في محلة التلّ ـــ طرابلس، أوقف المدعو محمد إبراهيم كوكولاكي، المتورط في الإشكال المذكور أعلاه والمطلوب بعدّة مذكّرات توقيف، من قبل دورية من الجيش. وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

وكان الجيش أصدر بياناً في وقت سابق جاء فيه: “بتاريخه، وفي محلة التلّ ــــ طرابلس وأثناء قيام قوة من الجيش بمداهمة عدد من المطلوبين لتوقيفهم، تعرضت لإطلاق نار ورمي رمانات يدوية ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين أحدهم في حالة حرجة. وتتابع قوى الجيش عمليات الدهم لتوقيفهم”.