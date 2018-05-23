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انتخاب نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي بـ 98 صوتاً مقابل 30 ورقة بيضاء

منذ 1 دقيقة
وكالات
Lebanese national Assembly President Nabih Berri speaks to journalists after talks with French President Nicolas Sarkozy at the presidential Elysee Palace on October 28, 2010 in Paris. AFP PHOTO LIONEL BONAVENTURE (Photo credit should read LIONEL BONAVENTURE/AFP/Getty Images)