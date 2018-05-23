بالأرقام: معركة “الورقة البيضاء”.. هذه قصّتها

تشخص الأنظار ظهر اليوم إلى الجلسة الأولى للمجلس النيابي المنتخب حديثاً والمخصّصة لانتخاب رئيس للمجلس ونائب للرئيس إضافة إلى أعضاء هيئة مكتب المجلس.

لا تخلو هكذا جلسات من الإثارة والتشويق خصوصاً في ظلّ انقسامات الأفرقاء الممثّلين في المجلس، فيما ينتظر الجميع ما هو السيناريو الذي سينتهي عليه إنتخاب رئيس المجلس، على الرّغم من أنّ النتيجة – كما في المرات الخمس السابقة – محسوبة لصالح الرئيس نبيه برّي، إلا أنّ المفاجآت تبقى سيّدة الموقف.

معركة رئاسة المجلس ستكون بين الرئيس نبيه برّي و”الورقة البيضاء”، حيث يحظى برّي بتأييد كلٍّ من كتل “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة”، و”اللقاء الديمقراطي” و”الوسط المستقل” و”المستقبل” و”المردة” و”القومي” و”الكرامة الوطنية” و”قلب القرار”، إضافة إلى عدد من النواب المستقلّين، فيما تحظى “الورقة البيضاء” بتأييد كتلة “الجمهورية القوية” باستثناء النائب سيزار معلوف بحسب ما أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، فيما ترك تكتّل “لبنان القوي” الحرية لنوابه على ما جاء على لسان رئيسه الوزير جبران باسيل أمس.

وبالعودة إلى تاريخ جلسات انتخاب رئيس المجلس النيابي، فإنّ الجلسة التي تلت انتخابات العام 2009 أفضت إلى انتخاب الرئيس نبيه برّي رئيساً لمجلس النواب لولاية خامسة من دورة الاقتراع الأولى بـ 90 صوتاً من أصل 128 نائباً صوّت منهم 127 في الجلسة، حيث سجّل إسقاط 28 ورقة بيضاء في صندوق الاقتراع، كانت لنواب “الكتائب” و”القوات” وبعض المستقلّين، وقد حاز عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب عباس هاشم ونائب “المستقبل” غازي يوسف غير المرشّحين، على 3 أصوات للأول وصوت واحد للثاني، والنائب عقاب صقر على صوت واحد، وصبري رشدي حمادة على صوت واحد إضافة إلى 3 أوراق ملغاة.

المفارقة أنَّ برّي حصل على عدد الأصوات نفسها في جلسة إنتخابه لولاية رابعة في 28 حزيران 2005، حيث نال 90 صوتاً من أصل 128 مقترعاً، 37 ورقة بيضاء وورقة واحدة لباسم السبع.

قبل العام 2005 تخطّت تسمية برّي رئيساً لمجلس النواب عتبة الـ 100 صوت، فنال 105 أصوات من أصل 125 نائباً يوم انتخابه رئيساً للمجلس للمرّة الأولى عام 1992، وحصل منافسه النائب محمد يوسف بيضون على 14 صوتاً، وسُجّلت 5 أوراق بيضاء، وورقة واحدة ملغاة.

في جلسة الولاية الثانية في تشرين الأول 1996 حاز برّي 122 صوتاً من 126، إضافة إلى 4 أوراق بيضاء.

أما في جلسة الانتخاب لولاية ثالثة عام 2000 فنال 124 صوتاً من أصل 126 نائباً، وورقتين بيضاوَين.