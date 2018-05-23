بالصورة: العسكري علي مصطفى شهيداً.. ووالدته في العناية الفائقة!

استشهد العسكري في الجيش اللبناني علي مصطفى متأثّراً بإصابته التي تعرّض لها يوم أمس، الثلاثاء، إثر الإشتباكات التي وقعت في منطقة التل – طرابلس على خلفية توقيف أحد المطلوبين.

وكانت تضاربت المعلومات حول مصير العسكري مصطفى، حيث أعلن نبأ استشهاده ثمّ جرى نفيه، مع الإشارة إلى أنّ وضعه الصحي حرج، حتّى تأكّد الخبر اليوم مع توزيع ورقة النعوة، حيث سيصلّى على جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم، الأربعاء، في مسجد “عثمان بن عفان” – الميناء.

وأفاد مراسل “لبنان 24” في الشمال، بأنّه جرى إدخال والدة الشهيد إلى العناية الفائقة في أحد المستشفيات نتيجة تدهور صحّتها بعد تلقّيها النّبأ.