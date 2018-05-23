بالفيديو: بعد مقتله.. أقارب “نزيه حمود” يعتدون على سيارة لقوى الأمن

أفاد مراسل “لبنان 24″ في طرابلس، أن مجموعة من الأشخاص تهجّمت على سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي في منطقة أبي سمراء، وتبين أن هؤلاء من عائلة المواطن نزيه حمود الذي قتل اليوم بعدما اطلق عليه حاجز لقوى الامن النار لعدم امتثاله.

وتجمع عدد من اقارب واصدقاء حمود في مكان مقتله، وقاموا بالتهجم على دورية لقوى الامن الداخلي وطردوها من مكان الحادثة، ما دفع دورية من الجيش للتوجه الى مكان الاشكال وتطويق المنطقة، حيث عمل عدد من الضباط على تخفيف التوتر والسيطرة على الموقف.

وكان حاجز لقوى الأمن الداخلي أطلق النار باتجاه سيارة لم تمتثل لأوامر العناصر في منطقة أبي سمراء-طرابلس، ما أدى وفاة السائق نزيه حمود متأثرا بجروحه نتيجة رصاصة في ظهره”.