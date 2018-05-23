بالفيديو.. قتيل و3 جرحى في حادث سير على طريق ضهر البيدر

أدى حادث سير مروع وقع بعد ظهر اليوم بين 3 مركبات على طريق ضهر البيدر عند كوع الصحة الى سقوط قتيل و3 جرحى، بحسب ما افادت غرفة التحكم المروري.

وحصل “لبنان 24” على فيديو يظهر لحظة وقوع التصادم بين شاحنة وسيارة ما ادى الى انقلاب الشاحنة على سيارة أخرى