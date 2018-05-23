بري رئيسا للمرة السادسة.. جلسة نيابية من دون مفاجآت وقصر بعبدا يخطف الأنظار

للمرة السادسة على التوالي يعود الرئيس نبيه بري الى كرسيه في الرئاسة الثانية، من دون أي تعديل وبنسبة تصويت عالية رجحت المعلومات أن تصل الى أكثر من مئة صوت. وفي المشهدية، يصطحب الرئيس سعد الحريري رئيس السن ميشال المرّ اليوم من منزله الى مجلس النواب حيث يرأس القسم الاول من الجلسة لانتخاب الرئيس ومن ثم يتولى الرئيس بري دفة الرئاسة لاستكمال انتخاب نائب رئيس المجلس وأعضاء هيئة المكتب، على ان يتوجه بعد الجلسة، مع أعضاء هيئة مكتب المجلس بعد جلسة مجلس النواب، الى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون، بحسب اللواء.

بري رئيساً من دون منافس

على الرغم من اجماع جميع الكتل السياسية على انتخاب الرئيس بري لولاية جديدة، باستثناء تكتل الجمهورية القوية وبعض أعضاء كتلة “لبنان القوي”، الاّ أن الرئيس بري يرفض الدخول في تفاصيل جلسة اليوم تاركاً الأمور تأخذ مجراها الطبيعي مشيراً لـ”الجمهورية” الى إنّه أعدّ كلمةً سيلقيها في المجلس بعد الإعلان عن النتيجة، موضحاً “أنّها ستتضمّن الشكر وبعضَ المسائل الأساسية المتصلة بالمرحلة المقبلة، مؤكداً أنه يسعى الى جعل المجلس منتجاً “ولذلك أنا متحمّس لانتخاب النائب إيلي الفرزلي في موقع نيابةِ الرئيس، لأنّه صاحب خبرة وتجربة ويمكن أن يساهم في آلية التفعيل.”

وما كان لافتاً أمس هو اللقاء الذي عقده الرئيس بري مع أعضاء من كتلة “لبنان القوي”، والتي أشارت مصادرها لصحيفة “اللواء” الى ان الاجتماع كان مناسبة للبحث في الأجواء المحيطة بجلسة مجلس النواب اليوم وآفاق التعاون المستقبلي بيننا، والجو يبشر بالخير. وسيكون هناك تعاون اكيد بيننا وبين الرئيس بري وكتلته النيابية لمصلحة البلاد.

هل سيسهل حزب الله التأليف؟

وعلى عكس جلسة اليوم، يبدو أن مسار الحكومة لن يكون سهلاً على الاطلاق، على الرغم من تأكيد جميع الأفرقاء السعي الى تسهيل عملية التأليف بعد التكليف، وعلمت «الجمهورية» في هذا الاطار، أنّ الرئيس عون ينتظر أن يتبلّغَ من مجلس النواب تركيبة الكتل النيابية تمهيداً لدعوة هذه الكتل الى الاستشارات على هذا الأساس بدءاً من الإثنين المقبل ولفترةٍ تمتدّ ليومين على الأقلّ، لأن تركيبة اللوائح الكبيرة قلّصت مواعيد الاستشارات.

وعلمت “الجمهورية” أنّ الاتصالات ناشطة في مختلف الاتجاهات، وستبلغ ذروتها خلال الأيام المتبقّية من هذا الأسبوع لإنجاز كلّ الترتيبات المتعلقة بالتكليف والتأليف الحكوميَين، حيث إنّ هناك شِبه إجماع لدى غالبية القوى السياسية على الإسراع في تأليف الحكومة، على رغم المخاوف من تعثّرِ هذا الأمر، نتيجة التنافس والاختلاف المنتظر حول توزيع الوزارات على القوى التي ستشارك في الحكومة التي ستكون “حكومة وحدةٍ وطنية”.

وفي ما يتعلّق بالحقائب، فقد أوضَحت مصادر سياسية لـ”الجمهورية” أنّ الحريري لا يريد تجاوز “حزب الله” في التأليف، على رغم العقوبات والتعقيدات، فهو يدرك أنه لا يستطيع تجاوُز الحزب. إلّا أنّها سألت في الوقت نفسه: “بعد أن يكون الحريري قد واجَه بصدره العقوبات وقال للجميع بأنّ الوحدة الداخلية أهمّ مِن أيّ شيء آخر، هل سيأخذ “حزب الله” في الاعتبار التضحية التي يقدّمها له الرئيس المكلّف من خلال تأمين غطاءٍ شرعي لسلاح غير شرعيّ ضِمن الحكومة، فيسهّل له مهمّته عبر تشكيل حكومةٍ بنحوٍ لا تظهَر فيه بأنّها حكومة بأسماء نافرة، وبحقائبها، وببيان وزاريّ يتلاءم مع الظروف الإقليمية ومع العقوبات الاميركية، ومع الجو الأميركي ـ الإيراني المتشنّج؟ وبشكل لا يظهَر فيه بأنّ الحزب هو من يديرها؟ الا ّ ان مصادر لبنانية متابعة للمباحثات الدائرة خلف الكواليس أكدت لصحيفة “الشرق الأوسط” إن “حزب الله” وحلفاءه يسعون للحصول على أكثر من ثلث الوزراء في الحكومة المقبلة “توازيا مع حجمهم داخل البرلمان الذين يشكلون فيه أكثر من ثلث الأعضاء.

كلمة مهمة لعون

ومساءً، تتجه الانظار الى القصر الجمهوري في بعبدا حيث يقيم عون الإفطار الرئاسي الرمضاني السنوي الذي دُعيَ إليه اركان الدولة ورؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية والوزراء والنواب الجدد ورؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية والموظفين الكبار.

وأشارت المعلومات لصحيفة “اللواء” إلى أن رئيس الجمهورية سيتحدث عن الموقف اللبناني من أزمة النازحين السوريين. ولم تستبعد المصادر نفسها أن تشكل مأدبة الإفطار مناسبة للتشاور حول المرحلة المقبلة . وأوضحت أن الرئيس عون برسم في كلمته تطلعات المرحلة المقبلة.