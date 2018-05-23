برّي رئيساً للمجلس النيابي للمرّة السادسة بأغلبية ساحقة

انتخب المجلس النيابي الجديد اليوم الأربعاء، دولة الرئيس نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي للمرّة السادسة على التوالي.

وقد شغل برّي هذا المنصب منذ العام 1992.

وترأس جلسة الانتخاب، النائب ميشال المرّ بصفته النائب الأكبر سنّاً عاونه النائبان الأصغر سنّاً طوني فرنجية وسامي فتفت.

وقد صوّت النوّاب الحاضرون الـ128 جميعاً، حيث انقسمت الأصوات بين 98 صوتاً لبرّي و29 ورقة بيضاء، وورقة ملغاة.

وهنا سجّلت النائبة بولا يعقوبيان اعتراضها، لأنها صوتت لـ”نادين لبكي”، حيث اعتبر صوتها ورقة بيضاء ومن ثم ملغاة.

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري اصطحب المرّ من دارته في الرابية لترؤس الجلسة كما يقتضيه البروتوكول، وحضرت حكومة الحريري بكلّ أعضائها الجلسة، وهي تعتبر حالياً حكومة تصريف أعمال.