عطلة إجبارية.. تخوفاً من رصاص الفرح!!

علم “لبنان 24” أنّ بعض إدارات المدارس في بيروت ومحيطها أبلغت أهالي الطّلاب ليلاً أنّها اتّخذت قراراً بالإقفال اليوم خوفاً من إطلاق النّار بعد إعلان نتيجة انتخاب رئيس للمجلس النيابي الجديد، كما درجت العادة في السابق، خصوصاً وأن المحازبين والأنصار لا يستجيبون عادة لنداءات التمني بعدم اطلاق الرصاص ابتهاجاً والذي سبق أن سقط بسببه ضحايا كثر.

إشارة إلى أن قيادة حركة “أمل” كانت أصدرت يوم أمس، الثلاثاء، بياناً شديد اللهجة طلبت فيه “من جميع الحركيين والمناصريين عدم إطلاق النار في الهواء ابتهاجاً بمناسبة انتخابات رئاسة مجلس النواب اللبناني”، مؤكّدة أنّ “أقصى العقوبات المسلكية والتنظيمية سوف تتخذ بحق المخالفين”.