“قوى الأمن” توضح: عناصر شرطة مجلس النواب ليسوا في عديدنا

بعد إنتشار فيديو وصور لعناصر أمنية بلباس “قوى الأمن الداخلي”، هو يرقصون إبتهاجاً بإنتخاب نبيه بري، رئيساً لمجلس النواب، غرَّد العديد من الناشطين عبر “تويتر”، متسائلين عن حق هؤلاء العناصر بالإحتفال باللباس العسكري الرسمي.

أبرز التغريدات كانت للناشط عماد بزي، الذي سأل المديرية العامة لـ”قوى الأمن الداخلي” عبر حسابه عبر “تويتر” قائلاً: “بأي حق يحتفل عناصر أمنية بلباس قوى الأمن الداخلي بأعلام وأغاني حزبية”.

ورداً على التغريدة، أوضحت “قوى الأمن” أنَّ “العناصر الذين احتفلوا بانتخاب بري أمام مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، هو عناصر شرطة مجلس النواب، وليسوا من عديد قوى الأمن الداخلي”.

وشرطة المجلس النيابي، هو جهاز أمني خاص بمجلس النواب ويتبع لرئيس المجلس مباشرة. يعين أفراد هذا الجهاز ويرقون بقرار من رئيس مجلس النواب. وكان الرئيس نبيه بري وضع نظاماً للترقية يشبه المعمول به في الجيش وقوى الأمن الداخلي. وينص قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي، على إنشاء سرية لحرس المجلس النيابي، أسوة بسرية الحرس الحكومي، على أن تتولى “شرطة مجلس النواب” حماية مباني المجلس من الداخل، والبقعة الجغرافية المحيطة به، إضافة إلى توفير الحماية الشخصية لرئيس المجلس وعائلته. أما السرية، فمهمتها حماية محيط الدائرة الأمنية وتوفير المؤازرة للشرطة.