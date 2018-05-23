ما هي مشاريع جنبلاط بعد النيابة!

غرّد رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع “تويتر” قائلاً “اما وقد خرجت من الخدمة النيابية سأتصل بالاقرباء في بتلون للبحث في امكانية فتح فرع في المختارة كي لا يغلبني الضجر وبعيداً كل البعد عن السياسة”.

وارفق جنبلاط تغريدته بالصورة الاتية: