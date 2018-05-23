ما هي مشاريع جنبلاط بعد النيابة!

غرّد رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع “تويتر” قائلاً “اما وقد خرجت من الخدمة النيابية سأتصل بالاقرباء في بتلون للبحث في امكانية فتح فرع في المختارة كي لا يغلبني الضجر وبعيداً كل البعد عن السياسة”.
وارفق جنبلاط تغريدته بالصورة الاتية:
اعتقد انه من الافضل ان نستأجر محل في بقعاتا لان في المختارة راح يضل في سياسة مبدئيا 😳😳😂😂على اية حال بدي شاور القرايب لانه ما بدي طبق الاشتراكية على الهيدروليك .مش وارد هذا الامر في ميثاق الحزب على حد علمي 🔧🔧💵💰🔩🔩👀👀 pic.twitter.com/qwbvJikwJR
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) May 23, 2018
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