هذه حقيقة فيديو المرأة التي شتمت وهددت عناصر الأمن في مطار بيروت!

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لإمرأة تهدد عناصر قوى الأمن الداخلي في مطار بيروت، وأثار هذا الفيديو الذي انتشر سريعاً غضب واستياء المواطنين ووضع هذا الفيديو برسم المدريرية العامة لقوى الأمن الداخلي لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق هذه السيدة واهانة العسكري؟

يظهر الفيديو قيام احد عناصر قوى الامن الداخلي بتسطير محضر ضبط بحق سيارة سيدة كانت تقف في مكان ممنوع الوقوف فيه. وعلى أثره بدأت السيدة بالصراخ ومنع العنصر المذكور من اكمال مهمته، فاستدعى الضابط المسؤول الذي طلب اوراق المخالفة فما كان منها الا ان بدأت بالصراخ والعويل والتهديد وشتم الضابط المسؤول قبل ان تغادر المكان.

أثار هذا الفيديو جدلا واسعاً في مواقع التواصل لا سيما ان هذه السيدة أهانت البذة العسكرية وشتم الضابط والعناصر والتهديد باستدعائهم الى المكتب. في هذا الصدد أكد مصدر أمني لـ”النهار” ان “هذه الحادثة وقعت في مطار بيروت في شهر كانون الأول 2017، وبالرغم من اهانتها لعناصر قوى الأمن وعدم احترام القانون إلا ان العناصر تابعت عملها بكل حرفية محافظة على سلوكها الانضباطي. وإزاء مخالفتها في ركن سيارتها تمّ تسطير محضر بحقها من دون ان يتمّ توقيفها. لم نشأ إثارة الموضوع أكثر واكتفينا بتسطير محضر مخالفة، اما بالنسبة الى انها تحظى بواسطة ودعم كبير فهذا كلام غير دقيق كما انها ليست شقيقة احد المراجع السياسية المعروفة وانما هي من عائلة بيت عون”.

ويُضيف المصدر ان “هناك شريطي فيديو يتم تداولهما اليوم، الاول لهذه السيدة في مطار بيروت، وانما الفيديو الثاني يعود الى امرأة أهانت القوى الأمنية وتوجهت اليهم بالشتائم وكلمات نابية مما استدعى توقيفها. فلقد توجهت الى العنصر بكلمات شاتمة “يا كلب” الأمر الذي استدعى توقيفها واتخاذ الإجراء القانوني بحقها”.