المشنوق يغادر بعبدا قبل تسمية الحريري بالإعلام

غادر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق القصر الجمهوري في بعبدا، عقب لقاء كتلة المسقبل برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في اطار الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة، ولم يقف مع أعضاء كتلته أمام كاميرات الإعلام لتسمية مرشحهم كما درجت العادة.

وتحدّثت باسم كتلة المستقبل النائبة بهية الحريري التي سمّت-محاطةً بأعضاء الكتلة- الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة العتيدة.

وكان المشنوق رفض بداية هذا الاسبوع أن يتم إبلاغه عبر الإعلام أن “المستقبل” قرر فصل النيابة عن الوزارة، بعدما صرحّ الحريري بذلك، ما يشير الى أنه هو المعنيّ الأول بهذا الإجراء.