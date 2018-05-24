بالارقام: المسلسلات التي تصدرت السباق الرمضاني في الاسبوع الاول

أظهرت أرقام إحصاءات نِسب المشاهدة الرسميّة عن “إيبسوس- نيلسون” تصدُّر المسلسل اللبناني “كلّ الحبّ كلّ الغرام” على الـ”LBCI” المرتبة الأولى، بعد انقضاء الأسبوع الأوّل على انطلاق السباق الرمضاني على الشاشات المحليّة، من الخميس 17 أيّار الى الأربعاء 23 أيّار.

المسلسل الذي أسر الجمهور اللبناني على مدى أشهر، لمتابعة يوميّات الثنائي “نسرين وربيع” (كارول الحاج وباسم مغنية)، محقّقاً نِسب مشاهدة قياسيّة وغير مسبوقة في تاريخ الدراما اللبنانيّة، حافظ على تفوّقه متصدّراً المشهد الرمضاني بـ 17.7% من نسبة المشاهدة في الدقيقة.

كما جاء في المرتبة الثانية مسلسل “الحبّ الحقيقي” بجزئه التاني على الـ”LBCI”، حاصداً نسبة 15.4%، وواعداً بمفاجآت كثيرة تحملها الحلقات المقبلة، بعد أن دقّت ساعة الحقيقة بين “نورا” (باميلا الكيك) و”ركان” (جوليان فرحات).

في المرتبة الثالثة، حلّ المسلسل الإجتماعي الكوميدي “جوليا” بطولة ماغي بو غصن وقيس الشيخ نجيب، محقّقاً نسبة 10.2%، راسماً البسمة على وجوه المشاهدين مع “كلّ حالة” تعيشها “جوليا”، لتُصبح حديث الناس في اليوم التالي.

في المرتبة الرابعة، جاء مسلسل “الهيبة-العودة” بطولة تيم حسن بنسبة مشاهدة 9.6%.

كما احتلّ مسلسل “تانغو” المرتبة الخامسة بنسبة مشاهدة 9.4%، واعداً بمزيدٍ من التشويق في الأحداث المقبلة، وبلحظات تحبِس الأنفاس، في ظلّ الشكوك التي تحوم حول شخصيّات المسلسل “عامر ولينا” (باسل خيّاط ودانا مرديني) و”سامي وفرح” (باسم مغنية ودانييلا رحمة)، بعد اكتشاف علاقة الحبّ التي جمعت “عامر” و”فرح”، وتعرّضهما لحادث أودى بحياة “فرح”، ودخل “عامر” على أثره في غيبوبة، ضمن دوّامة من الحبّ والغدر والخيانة والخداع.

وبذلك، تكون قناة الـ”LBCI” قد انتزعت أربع مراتب من أصل مراتب “التوب5″ في لائحة المسلسلات الأكثر مشاهدة، متصدّرة المراتب الأولى الثلاث بأعلى نِسب مشاهدة لمسلسلاتها، وبفارق كبير في الأرقام عن المسلسلات التي تعرضها باقي الشاشات مُجتمعة، لتؤكّد الـ”LBCI” مرّة جديدة على الإهتمام الخاص والدائم الذي توليه للدراما، حاملة شعار “لمّا تقول دراما… بتقول LBCI”.

بالأرقام، إحصاءات “إيبسوس- نيلسون” من الخميس 17 أيّار الى الأربعاء 23 أيّار:

1- “كلّ الحبّ كلّ الغرام”: 17.7%

2- “الحبّ الحقيقي- الجزء الثاني”: 15.4%

3- “جوليا”: 10.2%

4- “الهيبة-العودة”: 9.6%

5- “تانغو”: 9.4%

6- “طريق”: 8%

7- “ومشيت”: 6.5%

8- “وردة شاميّة”: 5.9%

9- “السلطانة قسم-2”: 5.2%

10- “موت أميرة”: 4.5%

11- “الحب جنون”: 3.2%

12- “مذكّرات عشيقة سابقة”: 2.5%