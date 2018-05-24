طقس متقلب اعتباراً من السبت

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس ربيعي حار نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، من المتوقع ان يصبح متقلبا في المناطق الداخلية اللبنانية اعتبارا من يوم السبت.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: مشمس الى قليل الغيوم مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة وارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل في الداخل وعلى الجبال كما تنشط الرياح احيانا.

الجمعة: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، من المتوقع تساقط أمطار متفرقة في المناطق الداخلية فترة بعد الظهر.

– الحرارة على الساحل من 21 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19 الى 25 درجة، في الارز من 11 الى 21 درجة، في الداخل من 18 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 15 الى 35 كلم/س.

– الانقشاع متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و85 %.

– حال البحر منخفض الموج حرارة سطح الماء 24 درجة.

– الضغط الجوي 760 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05:32 ساعة غروب الشمس: 19:37