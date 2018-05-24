يعقوبيان: نسمي الحريري لرئاسة الحكومة بشرط

غرّدت ليل أمس النائب بولا يعقوبيان على حسابها عبر تويتر قائلةً: “أكدت اننا كمعارضين للأحزاب الحاكمة لن نكون الا معارضة إيجابية، وسنقدم نموذجا مختلفا، لذلك استمزج رأي التحالف و٧ غدا في تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة تسمية مشروطة بان تتمثل المرأة في الوزارة بنسة ٢٥٪ … اما بالنسبة لمعالجة النفايات وغيرها فاتركها للبيان الوزاري وجلسة الثقة”.

أكدت اننا كمعارضين للأحزاب الحاكمة لن نكون الا معارضة إيجابية، وسنقدم نموذجا مختلفا

لذلك استمزج رأي التحالف و٧ غدا في تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة تسمية مشروطة بان تتمثل المرأة في الوزارة بنسة ٢٥٪

اما بالنسبة لمعالجة النفايات وغيرها فاتركها للبيان الوزاري وجلسة الثقة — بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) May 23, 2018