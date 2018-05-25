إعصار يتوغّل في العالم العربي.. وأيّار يودّع لبنان بالأمطار!

نشرَ الأب إيلي خنيصر، المتخصّص بأحوال الطقس النشرة الجوية في لبنان ليوم السبت، عبر حسابه على “فيسبوك”.

وجاء في النشرة ما يلي: “يتوغّل Mekunu في شرق اليمن وغرب سلطنة عُمان وقد صُنّف هذا الإعصار المداري من الدرجة الثانية، اذ تخطّت سرعته 200 كلم في الساعة مصحوباً بأمطار طوفانية حوّلت بعض القرى الى مناطق منكوبة ويبلغ ذروته بين صباح الحمعة وفجر السبت ويُكمل طريقه نحو جنوب المملكة السعودية حيث ستكون الهطولات غزيرة فتتشكّل السيول والفيضانات والعواصف الرملية في المناطق المحاورة بفعل سرعة الرياح سوف تطال غبارها الإمارات والرياض”.

وأضاف: “تتابع التيارات الصاعدة من المحيط الهندي طريقها نحو البحر الأحمر فتصطدم برياح باردة مصدرها شرق روسيا وغرب اوروبا سوف ينتج عنها تشكل منخفضات جوّية فوق تركيا وحالات عدم استقرار بين سيناء والأردن وفلسطين ولبنان وغرب سوريا بين الأحد والأربعاء”.

وتابع: “يودعنا ايّار بطقس معتدل وممطر ومتقلّب وبارد خلال فترات الليل.

طقس يوم السبت، غائم ومعتدل، من المحتمل ان تتساقط امطار محلية ومتفرّقة بخاصة في الداخل.

الحرارة على الساحل: 21/28

على الجبال 1200 متر: 14/24

في البقاع: 16/25

الرطوبة: 65%

الرياح: شمالية غربية سرعتها 10 كلم في الساعة تشتد في الداخل اتصل الى 40 كلم في الساعة.

الضغط الحوّي: 1009hpa”.