الحريري: يمكن ان يكون المشنوق قد نسي

اشار رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ بعد لقائه رئيس الحكومة الاسبق ​سليم الحص​ خلال جولته البروتوكولية على رؤساء الحكومة السابقين، الى اننا “كلنا نريد مصلحة البلد في المستقبل ونريد ان نقوم بما يخدم مصلحة المواطن اللبناني، وهذه الحكومة التي نحن فيها قامت بالكثير من الامور، ونريد حكومة فيها توافق وطني على العناوين ​العريضة​ وبعض التفاصيل، ونعمل بالروحية التي عملنا بها في السنة والنصف الماضية. واكد ان الضغط الاقليمي سيسرع تشكيل الحكومة، وما دام هناك توافق داخلي”.

وردا على تمثيل حزب الله في الحكومة، لفت الحريري الى ان “هناك انتخابات نيابية حصلت وتمثيل نيابي وفق القانون النسبي وعليه هم ممثلون لشريحة من اللبنانيين”. وحول اقصاء القوات، سأل “لماذا نريد اقصاء القوات وهم نجحوا في الانتخابات وهم قيمة مضافة في الحكومة، ونأمل ان نتفاهم مع الجميع”.

وجدد التأكيد ان تيار المستقبل يفصل النيابة عن الوزارة. ونفى ان يكون هناك خلاف مع الوزير نهاد المشنوق، موضحاً أن “نهاد من البيت ولا يوجد خلافات، ويمكن ان يكون المشنوق قد نسي اني بلغته بفصل النيابة عن الوزارة”.

ومن ناحية أخرى، أكد الحريري​ بعد لقائه رئيس الحكومة السابق فؤاد االسنيورة ان “السنيورة سيكون دائما الى جانبي”، مشيرا الى ان “الاصلاحات ستكون لمصلحة الشعب ال​لبنان​ي”، مشددا على انه “من الحكمة الا نوزّر شخص عليه اتهامات ويجب ان ننظر من المنظار القانوني الى الامر وليس من منظار التحدي و​حزب الله​ لم يفاتحني بتوزير اي احد ممّن طالتهم العقوبات الدولية”.

من جهته لفت السنيورة الى ان “اللقاء كان اخويا كالعادة وتمنيت كل التوفيق للحريري في عملية التأليف وعملية ادارة الحكومة وانا على ثقة ان الحريري يحمل في ضميره كل القضايا التي تهم لبنان واللبنانيين”.

رصد موقع ليبانون ديبايت