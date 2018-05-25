“الحزب” يريد حكومةً عنوانها ثلاثية جديدة

عزَت مصادر مطّلعة القرار الرسمي بتسريع ولادة الحكومة الى موقفٍ لحزب الله يشدّد على الإسراع في تأليف الحكومة قبل اقتراب العاصفة الأميركية ـ الخليجية.

وأشارت هذه المصادر لصحيفة “الجمهورية” الى أنّ الحزب، يَدعمه حلفاؤه، يريد حكومةً يكون عنوانها ثلاثية جديدة تضاف إلى ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة”، هي ثلاثية: مواجهة العقوبات الأميركية، التصدّي للاستراتيجية الأميركية الجديدة، ورفض الانسحاب من سوريا.

وتوقّعت المصادر “أن تبصرَ الحكومة النور قريباً جدًا في حال عدمِ تصدّي المتمسكين بقوى 14 آذار لهذا المنحى، محاوِلةً منعَ انزلاقِ لبنان أكثر فأكثر في المحور السوري ـ الإيراني، خصوصاً أنّ وزير الخارجية الأميركي كشَف أمس عن اتّجاه إدارته الى إعادة النظر في برنامج المساعدات الخاص بلبنان، بما فيها تزويد الجيش العتاد.