بنت جبيل تفجع بالفتى قاسم يحيى بيضون (16 عاما) بعد تعرضه لحادث مأساوي

على خبر حزين، استفاقت مدينة بنت جبيل اليوم الجمعة بعد انتشار خبر وفاة الفتى و ابن العم الغالي قاسم يحيى بيضون (16 عاما) والذي توفي اثر حادث دراجة نارية مروع على اوتستراد بنت جبيل الجنوبي في محلة (خلة عيسى) فجر اليوم. وبعد انتشار الخبر، كأن بنت جبيل فاضت على دموع اهل قاسم و محبيه والاصدقاء حزناً على رحيل فتى يافع احبه الجميع.

قاسم بيضون الذي تعرض لاصابات اليمة بالكبد واعضاء اخرى ادت الى نزيف داخلي حاد، دخل على اثرها الى غرفة العمليات قائلاً لوالده و والدته “ما تبكوا، بعمل العملية وان شاء الله بطلع بخير بعدها “.. لم يخرج قاسم صغير البيت من غرفة العمليات سالماً بسبب صعوبة كبيرة في السيطرة النزيف، بل خرج الى موته باكراً تاركاً اباً و ام و اخوة واصدقاء ينحبون على وقع الصدمة.

المصدر: موقع بنت جبيل