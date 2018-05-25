خارطة البرلمان بالتفصيل والأرقام.. هكذا تتوزّع الكتل النيابية

ورد في صحيفة “الشرق الأوسط”: 10 كتل نيابية، و9 نواب مستقلين، وصلوا إلى القصر الجمهوري أمس لتسمية رئيس لحكومة ما بعد الانتخابات، حيث سمت غالبية الكتل الرئيس سعد الحريري، فيما لم تسمِّ كتلة “حزب الله” أحداً لرئاسة الحكومة، علماً بأنها أبدت استعدادها للمشاركة فيها.

وانقسمت الكتل النيابية إلى كتل كبيرة، أكبرها تكتل “لبنان القوي” (29 نائباً)، وأصغرها كتلتا “الكتائب” و”القومي السوري” (3 نواب لكل منهما).

وفيما يلي خارطة الكتل البرلمانية:

1 – تكتل “لبنان القوي”، الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، يضم 21 نائباً، و3 كتل صغيرة، ليصبح مجموع نواب التكتل 29 نائباً.

وتتألف الكتل الصغيرة ضمن تكتل “لبنان القوي” من “كتلة نواب الأرمن” (3 نواب)، و”كتلة ضمانة الجبل” (4 نواب)، إضافة إلى رئيس حركة “الاستقلال” النائب ميشال معوض.

2 – ثاني كبرى الكتل النيابية هي كتلة “المستقبل”، التي تضم 19 نائباً، إضافة إلى الحليف الرئيس السابق تمام سلام. وقال سلام، الذي زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من دون كتلة “المستقبل” صباحاً، إنه كان مستقلاً، ولا يزال، وسيبقى “لكنني متحالف مع الرئيس الحريري وكتلة المستقبل”.

وضمت الكتلة الرئيس سعد الحريري، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، والنواب: رولا الطبش، ونزيه نجم، ومحمد كبارة، وهنري شديد، وبهية الحريري، وطارق المرعبي، ومحمد سليمان، وسمير الجسر، وديما الجمالي، وعثمان علم الدين، وسامي فتفت، وعاصم عراجي، ومحمد القرعاوي، وبكر الحجيري، ومحمد الحجار، ووليد البعريني، وهادي حبيش.

3 – ثالث كبرى الكتل النيابية هي كتلة “التنمية والتحرير”، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، وتضم 17 نائباً من القياديين في “حركة أمل” والحلفاء، وتضم الكتلة نواباً من الشيعة، إضافة إلى نائب سني وآخر درزي وآخر ماروني وآخر كاثوليكي.

4 – في المرتبة الرابعة، تأتي كتلة “الجمهورية القوية”، وهي كتلة “حزب القوات اللبنانية”، وتضم 15 نائباً، يمثلون المسيحيين وينقسمون بين حزبيين في “القوات”، وهم الغالبية، إضافة إلى حلفاء.

5 – خامس كبرى الكتل النيابية هي كتلة “الوفاء للمقاومة”، وهي كتلة “حزب الله” النيابية، وتضم 13 نائباً، بينهم 12 شيعياً من الحزبيين، وآخر سني من الحلفاء.

6 – في المرتبة السادسة، تأتي كتلة “اللقاء الديمقراطي”، التي يترأسها النائب تيمور جنبلاط، وتضم 9 نواب، يتوزعون بين 6 دروز وسني وأرثوذكسي وماروني.

7 – “كتلة التكتل الوطني”، وتضم 7 نواب منتخبين في جبل لبنان والشمال، وهي تجمع نواب “تيار المردة”، والوزير الأسبق فيصل كرامي، وفريد هيكل الخازن الذي خاض الانتخابات في جبيل في وجه “الوطني الحر” و”القوات”.

8 – “كتلة الوسط المستقل”، برئاسة رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، وتضم 4 نواب.

9 – “الكتلة القومية الاجتماعية”، وتضم 3 نواب.

10 – كتلة نواب “حزب الكتائب”، وتضم 3 نواب.

أما النواب المستقلون، فهم: رئيس الحكومة السابق تمام سلام، وهو حليف تيار “المستقبل”، وميشال المر، وفؤاد مخزومي، وادي دمرجيان، وأسامة سعد، وجميل السيد، وعدنان طرابلسي، وعبد الرحيم مراد، وبوليت ياغوبيان.

(الشرق الأوسط)