جبران باسيل: “كل واحد لازم يكتفي بحجم تمثيلو”

غرّد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل عبر “تويتر”، قائلاً: “العزل” صار خبرية بيلجأوا لها للاستعطاف وللاستحصال على زوائد سياسية… ولا في “عزل” ولا في شي، في انّو كل واحد لازم يكتفي بحجم تمثيلو مش اكتر ولح يتمثّل؛ وما رح ينفعهم لا اتصالات واجتماعات ولا شكوى ونقّ بالداخل واكيد ما لح يفيدهم الاستقواء بالخارج”.

"العزل" صار خبرية بيلجأوا لها للاستعطاف وللاستحصال على زوائد سياسية… ولا في "عزل" ولا في شي، في انّو كل واحد لازم يكتفي بحجم تمثيلو مش اكتر ولح يتمثّل؛ وما رح ينفعهم لا اتصالات واجتماعات ولا شكوى ونقّ بالداخل واكيد ما لح يفيدهم الاستقواء بالخارج. GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) May 26, 2018