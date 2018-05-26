“ولعت” على “تويتر” بين جريصاتي والرياشي.. تغريدات قويّة والسبب “النمرود”!

غرّد وزير الإعلام ملحم الرياشي عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “ظنّ نمرود انه يستطيع ان يفعل ما يشاء، ويحصل على ما يشاء، ويحتكر كل شَيْءٍ لنفسه ولا ي قاسم الخبز حتى مع أخوته، وبدأ يفسد في الارض وظنّ انه سوف يصيب الله في سهمه، فتركه العليّ ليبلغ اعلى برج بابل وأسقطه من اعلى الى أسفل، فمات مسحوقاً! “.

وظنّ نمرود انه يستطيع ان يفعل ما يشاء، ويحصل على ما يشاء، ويحتكر كل شَيْءٍ لنفسه ولا يقاسم الخبز حتى مع أخوته، وبدأ يفسد في الارض وظنّ انه سوف يصيب الله في سهمه، فتركه العليّ ليبلغ اعلى برج بابل وأسقطه من اعلى الى أسفل، فمات مسحوقاً! (من وحي الصوم الرمضاني) pic.twitter.com/fNwm5PKChy — Melhem Riachy (@MelhemRiachy) May 25, 2018

وردّ وزير العدل سليم جريصاتي على وزير الإعلام ملحم الرياشي عبر حسابه على “تويتر”.

وقال جريصاتي: “الى وزير الاعلام بكل صدق.. فتّش عن نمرود تجده تحت سقف بيتك (من وحي التاريخ القديم والواقع الاحدث)”.