استعدوا: منخفض جوي آتٍ.. برق ورعد وأمطار

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً وماطراً صباحاً مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، يتحول ظهراً الى غائم جزئياً مع أمطار متفرقة، مع توقع حدوث برق ورعد أحياناً. وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: يقع الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر اليوم وخلال الأيام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال وانخفاضها في الداخل، تتساقط أمطار غزيرة في المناطق الداخلية وتكون مترافقة ببرق ورعد، تصبح الأمطار أكثر شمولية تدريجيا بدءا من المساء حيث تشتد غزارتها ليلا وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

الثلاثاء: غائم و ماطر صباحا مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، يتحول ظهراً الى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة، مع توقع حدوث برق ورعد أحياناً.

الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وتتساقط أمطار متفرقة تكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة أحيانا، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 20 الى 27 درجة، فوق الجبال من 16 الى 24 درجة، في الارز من 11 الى 16 درجة، في الداخل من 16 الى 29 درجة.

– الرياح السطحية شمالية غربية نهارا، الى جنوبية غربية ناشطة ليلا، سرعتها من 10 الى 35 كلم/س.

– الانقشاع متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و85 %.

– حال البحر منخفض الموج الى مائج، حرارة سطح الماء 25 درجة.

– الضغط الجوي 760 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05:29 ساعة غروب الشمس: 19:42