بالفيديو: ماكرون يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الحريري: لولا فرنسا لاندلعت الحرب

أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ صوت بلاده مسموع، كاشفاً تفاصيل جديدة عن استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري المفاجئة في 4 تشرين الثاني الفائت.

وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية: “لو لم يكن صوت فرنسا مسموعا لاندلعت الحرب في لبنان”، موضحاً: “هذه هي الدبلوماسية الفرنسية، وهذا هو توجهنا، وهو ما حدث حين توجهت إلى الرياض، لإقناع ولي العهد السعودي بحل أزمة الحريري، وبعدها استدعيت رئيس وزراء لبنان من السعودية، وهو ما جعل لبنان يخرج من أزمة خطيرة”.

وكان لافتا إشارة ماكرون إلى أن الحريري كان قد تم التحفظ عليه في السعودية لأسابيع عدة.

(عربي 21)