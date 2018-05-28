برق ورعد وأمطار وسيول: هذا هو وضع لبنان في الأيام المقبلة!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان اعصار ماكونو انتهى وخلّف وراءه خسائر فادحة في الطبيعة والبنى التحتية، وبدأ يوم أمس الأحد دور لبنان الذي استهل ساعات بعد الظهر بحالة عدم استقرار في الشمال والبقاع ترافقت مع تدني ملحوظ بدرجات الحرارة فتساقطت امطار طوفانية مصحوبة بسرعة رياح وصلت الى 60 كلم في الساعة وعواصف رعدية متواصلت، فتشكلت، على الفور السيول والفيضانات في البقاع الشرقي والشمالي وعكار، ففاض نهر العاصي ودخلت مياهه المطاعم المحاذية للنهر، هكذا جُنّت اواخر ايام ايار والآتي اعظم.

من شمال غرب روسيا، نزولاً الى البحر الأسود وتركيا وصولاً الى مصر وفلسطين ولبنان والأردن، تسلك تيارات شمالية باردة هذا الخط وتلتقي بأخرى، حارة، صاعدة من دول الخليج، من المنتظر ان تلتقي فوق الأردن وفلسطين وجنوب سوريا فتشكل حالات عدم استقرار طيلة هذا الأسبوع يتخللها تساقط غزير للأمطار بين الساحل والبقاع والجبل اعتباراً من بعد ظهر الإثنين ولغاية مساء السبت مع انفراجات واسعة خلال الأسبوع.

تستقر درجات الحرارة على الساحل بين 25 و 28 درجة وفي البقاع بين 23 و 26 درجة وللمناطق الشمالية والوسطى حصة كبيرة من الأمطار اكثر من الجنوب.

طقس يوم الثلاثاء:

تشتدّ غزارة الأمطار بعد ظهر الإثنين وتصبح شبه شاملة بين منتصف الليل وقبل ظهر الثلاثاء مصحوبة بعواصف رعدية وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة.

تتشكّل السيول في البقاع الشمالي وتكون الأمطار مصحوبة بتساقط للبرد.

الحرارة على الساحل: 20/28

على الجبال 1200 متر:15/23

في البقاع:14/24

الرطوبة: 75 الى 92%

الرياح: غربية سرعتها بين 20 و 35 كلم في الساعة تشتد في الداخل والشمال لتصل الى 55كلم في الساعة.

الضغط الجوّي: 1008hpa