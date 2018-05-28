لهذيْن السببيْن حلّقت الـF-35 الإسرائيلية فوق بيروت.. وتحذيرات أميركية من حرب قادمة!

انتقد المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عاموس هرئيل نشر إسرائيل صورة لمقاتلتها “F-35” خلال خرقها المجال الجوي اللبناني وتحليقها فوق مطار بيروت والضاحية خلال مؤتمر نظمته القوات الجوية الإسرائيلية في هرتسيليا، معتبراً أنّ “آثاراً جانبية محرجة” ترتّبت عن إقدام تل أبيب على هذه الخطوة.

وكشف هرئيل أنّ إسرائيل نشرت هذه الصورة رغبةً منها في أن تُري العالم أنّ الطائرة الحربية المتطورة هذه وضعت في الخدمة وباشرت في تنفيذ المهمات، وسعياً منها إلى ترميم صورة سلاح الجو الإسرائيلي بعد إسقاط دفاعات الجيش السورية طائرة إسرائيلية من طراز “أف-16” خلال شباط الفائت.

ولفت هرئيل إلى أنّ خطاب قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين عن الطائرة المتطورة وصورتها المشوشة انتشرا في وسائل الإعلام، على الرغم من أنّ منظمي مؤتمر القوات الجوية الإسرائيلية طلبوا من الصحافيين الحاضرين عدم تصوير المحاضرة، مضيفاً بأنّ إحدى القنوات التلفزيونية عمدت إلى نشر صورة الطائرة مساء ذلك اليوم.

توازياً، اعتبر هرئيل أنّ جرعات الثقة بالنفس الإسرائيلية الزائدة هذه لم تثر إعجاب الأميركيين أيضاً، مبيّناً أنّ الكاتب في صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، توماس فرديمان، والسيناتور ليندس غراهام، والمبعوث الأميركي السابق للشرق الأوسط، دينيس روس، توقعوا اندلاع حرب إقليمية بعد زيارتهم تل أبيب مؤخراً.

إلى ذلك، تطرّق هرئيل إلى مصادقة الكنيست على تعديل قانون في نهاية نيسان الفائت يتيح لرئيس الوزراء ووزير الدفاعه أفيغدور اتخاذ قرار بشن حرب أو تنفيذ عملية عسكرية من دون الرجوع إلى أحد في “ظل الظروف الاستثنائية”، قائلاً إنّ يأس كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق إيهود باراك بشأن عملية اتخاذ القرار في ما يتعلق بالهجوم على المواقع الإيرانية النووية بين العامين 2009 و2013 وراء هذا التعديل.

ختاماً، تساءل هرئيل إذا ما كان نتيناهو متحمساً ليُسند إلى نفسه وإلى وزير الدفاع صلاحيات من شأنها أن تجعله مسؤولاً بشكل شبه حصري إذا ما تحوّلت حرب ما إلى كارثة، قائلاً: “عندما سار بالتشريع في البداية، لم يكن ما يفكر به واضحاً – وهذا الأسبوع سحبه (التشريع)”.

(ترجمة “لبنان 24” – Haaretz)