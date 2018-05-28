وزير البيئة لشارل أيوب: أنت بحاجة لمستشفى أمراض عقلية

غرَّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب، عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “إلى شارل أيوب، إن تطاولك على المناضلين الكبار لن يرفعك إلى مقامهم. جبران باسيل لن يساجلك و يمنحك شرف الإرتفاع الى عليائه. شارل أيوب أنت بحاجة الى مستشفى أمراض عقلية”.

وقال الخطيب في تغريدة ثانية: “إنبح يا شارل أيوب و ستبقى تنبح و لن نرمي لك العظام و سندعك تلهث خلفها بين النفايات التي تبقى أنظف منك”.

إلى شارل أيوب، إن تطاولك على المناضلين الكبار لن يرفعك إلى مقامهم.

جبران باسيل لن يساجلك و يمنحك شرف الإرتفاع الى عليائه.

شارل أيوب أنت بحاجة الى مستشفى أمراض عقلية. — Tarek El Khatib (@Tarek_El_Khatib) May 27, 2018