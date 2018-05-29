أجواءٌ تشرينية حتى يوم الأحد: الأمطار والرعود مستمرة!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان ايار لم يشأ ان يغادر المنطقة هذه السنة ببصمة الجفاف التي سببها شهر كانون الأوّل وخلفُه آذار، فقد أغدق خيرات السماء على طبيعةٍ عطشى، تتجدّد فيها الحياة، فأنعش ارضها، وغسل اشجارها.

ويستمر هذا الوضع الخيّر في لبنان حتى يوم الأحد يتخلله طقسٌ مشمس قبل الظهر، سرعان ما ينقلب الى ممطر بعد الظهر.

وأوضح خنيصر ان تيارات هوائية باردة تتدفّق من بحر قزوين غرباً وتنحرف من البحر الأسود نحو تركيا واليونان وتتجه نحو مصر وليبيا وسيناء الأمر الذي يلطّف الأجواء في المناطق المدارية الحارة ويمنع تمددّها نحو الشمال، ويعود السبب الى ارتفاع قيم الضغط الجوّي فوق شرق اوروبا الى 1020hpa بسبب تعمّق المرتفع الآزوري نحو البحر الأسود وسيطرة منخفض البحر الأحمر على جنوب تركيا والحوض الشرقي للبحر المتوسط حيث وصلت قيم الضغط الى 1007hpa.

من جهةٍ اخرى، تتأثر تركيا بمنخفض جوّي غزير الأمطار والرعود يؤثر على قبرص والسواحل السورية ولبنان، ومن المنتظر ان يستقر وضع الأمطار حتى نهاية الأسبوع مع درجات حرارة منعشة ومعتدلة، تتراوح بين 24 و 27 درجة.

طقس يوم الأربعاء:

تشتدّ الأمطار بعد ظهر اليوم الثلاثاء وتكون مصحوبة بعواصف رعدية على الساحل والجبل وفي البقاع. تشتدّ غزارتها احياناً مع تساقط البرَد، فتتراجع ليلاً ويتحوّل الطقس الى مشمس قبل ظهر الأربعاء، لتعود وتتعمّق الأمطار ساحلاً وجبلاً وفي المناطق الشمالية بعد الظهر، تترافق مع عواصف رعدية.

الحرارة على الساحل: 26/27 نهاراً و 22 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 23 نهاراً و 15 ليلاً

في البقاع: 24 نهاراً و 14 ليلاً

الرطوبة: 90%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 15 كلم في الساعة تشتد بعد الظهر لتصل الى 45 كلم في الساعة

الضغط الجوّي: 1008hpa