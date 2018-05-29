التعيينات في تلفزيون لبنان كادت تمرّ… لولا!

علم “لبنان24” أن مسألة تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان كادت تمرّ في آخر جلسة لمجلس الوزراء، قبل أن تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال.

وفي التفاصيل أن مسألة تعيين مجلس الإدارة طرحت من بين المسائل الملحة التي ألح عدد من الوزراء على طرحها. وكان توافق على تمرير هذا التعيين في الجلسة الأخيرة للحكومة على أساس أن يستبدل إسم جاك واكيم عن الموارنة بإسم حبيب يونس، بناء على إقتراح الوزير جبران باسيل، وإسم راشد فايد بدلًا من سمير منصور عن السنة، وهذا ما أقترحه الرئيس سعد الحريري، فحظي الإقتراحان بموافقة وزير الإعلام ملحم الرياشي، وهو الوزير المعني مباشرة بهذا الملف.

وقبل الموافقة على التعيين أرتأى الوزير باسيل أخذ موافقة رئيس الجمهورية، الذي أشترط على أن يسبق هذه الموافقة صدور قرار بإقالة مديرة “الوكالة الوطنية للإعلام” لور سليمان، فكان رفض من قبل الرياشي، الذي فضّل أن يترك الموضوع للحكومة المقبلة، مؤكدًا على مواقفه السابقة من هذه المسألة.