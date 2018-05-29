انخفاض إضافي بالحرارة وأمطار وبرق ورعد.. متى ينحسر المنخفض الجوي؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الأربعاء غائما جزئيا الى غائم أحيانا وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، مع تساقط أمطار متفرقة وتكون مترافقة ببرق ورعد ويبقى تكّون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: ما زال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا يؤدي الى طقس متقلب وماطر خلال الأيام القادمة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وتساقط امطار متفرقة مترافقة مع برق ورعد احيانا وضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال والداخل مع تساقط أمطار متفرقة وتكون مترافقة ببرق ورعد ويبقى تكون الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 28 درجة، فوق الجبال من 14 الى 21 درجة، في الارز من 10 الى 16، في الداخل من 15 الى 28 درجة.

– الرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية غربية، سرعتها من 10 الى 35 كلم/س.

– الانقشاع متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 90 و65 %.

– حال البحر منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 25 درجة.

– الضغط الجوي 759 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05:29 ساعة غروب الشمس: 19:42