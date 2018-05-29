بعد 3 أشهر على توقيفها.. إخلاء سبيل المقدّم سوزان الحاج

بعد مرور قرابة 3 أشهر على توقيفها، وافق قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا على تخلية سبيل المقدم سوزان الحاج بسند اقامة، وأصدر قراراً اتهامياً بحقّها وأحالها على المحكمة العسكرية.

قرارُ أبو غيدا، جاء بعدما تقدّم المحامي رشيد درباس بوكالته عن الحاج، بطلب لتخلية سبيلها الخميس الماضي.

وكان تمّ توقيف المقدم الحاج على خلفيّة ملف الممثل زياد عيتاني، وبتهمة تعاونها مع مقرصن عمِلَ على فتح حسابات وهميّة في فبركة ملف عيتاني.وفي تصريح صحافي، أوضح القاضي ابو غيدا أنه “اتخذ قراره بإخلاء سبيل سوزان الحاج لأن “القانون بيقول هيك”.

وأشارت معلومات خاصة الى أنه بعد قرار القاضي ابو غيدا بإخلاء سبيل الحاج واصدار قرارٍ اتهاميّ بحقّها، يبقى في الملف موقوف واحد وهو ايلي غبش الموقوف أيضاً في ملف آخر.