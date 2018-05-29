تصريح ناري من زياد عيتاني.. لن أنسى!

في تصريح جديد له بعد صدور قرار منع المحاكمة عنه لعدم وجود جرم ضده، قال المخرج زياد عيتاني لـ”الجديد”: “قرار القاضي رياض أبو غيدا بمنع المحاكمة عني يعني براءتي إذاً فمن أدانني؟”.

وأضاف: “لن نوفر اي خطوة قانونية او قضائية من أجل تحصيل حقي وحق ابنتي وبعض الناس لا يزال حتى الآن لا يصدق براءتي فمن يرد الاعتبار لي؟”، مشدداً “سألاحق من وقف وراء ما حصل لي حتى اليوم الاخير في حياتي”.

وكان أخلي سبيل زياد عيتاني وأعلنت براءته من تهمة التعامل مع إسرائيل بتاريخ 13 آذار، ليصدر اليوم الثلاثاء ابو غيدا قرارا يقضي بمنع المحاكمة عنه.