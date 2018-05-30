أيار يُسلّم الشعلة: الأمطار مستمرة.. ولكن استعدوا لـ 5 حزيران!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان المنخفض الجوّي الذي يسيطر على تركيا لا يزال يؤثّر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بحالات عدم استقرار.

إذاً يودّعنا شهر ايار بطقسٍ معتدل ومتقلّب، مع تساقط امطار متفرقة تكون غزيرة في الشمال والبقاع وسيستمر هذا الوضع حتى الأسبوع الأول من حزيران.

أضاف: تعاني المناطق الوسطى في القارة الأوروبية من مرور منخفضات جوّية عالية الفعالية تسبب فيضانات وسيولاً جارفة، الأمر الذي جرى يوم امس الثلاثاء في المانيا والنمسا، ومن المتوقع ان تنحرف نحو البحر الأسود وتركيا يوم الأحد، فيصل تأثيرها على قبرص ولبنان وسوريا الأسبوع المقبل، فتكون اوّل ايام حزيران تكملة لعمل ايار الخيّر بأمطاره ورعوده التي روّت الأرض وغسلت الطبيعة، بخاصة في البقاع الذي افتقر هذا العام الى تساقط الأمطار.

ماذا عن درجات الحرارة؟

يستمر تدفّق الرياح الشمالية من القطب الشمالي عبر البحر الأسود وبحر كريت نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط وافريقيا، حيث تدنت قيم الضغط الى 1007hpa، الأمر الذي يحافظ على تلطيف الأجواء في لبنان وسوريا وفلسطين وقبرص بسبب استقرار درجات الحرارة في المناطق المدارية بين 34 و 37 درجة، لكن سرعان ما سينقطع امداد الرياح من الشمال بعد 5 حزيران عن وسط افريقيا فتعود الحرارة وترتفع بشكل حاد تتخطى 45 درجة وتتمدد نحو الشرق الأوسط ليصبح الجوّ لاهباً وحاراً.

طقس يوم الخميس:

مشمس صباحاً يتحوّل الى غائم مع تقدّم ساعات النهار. تتساقط الأمطار بغزارة على الساحل والجبال والبقاع ولن يكون للجنوب حصة كبيرة حتى يوم الجمعة بحيث ينتظر لبنان امطاراً شبه شاملة وغزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وحدوث صواعق وتساقط غزير للبرَد.

الحرارة على الساحل: 26/27 نهاراً و 22 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 14/22

في البقاع: 14/24

الرطوبة تشتد ظهراً لتصل الى 90%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 25 كلم في الساعة تشتد لتلامس 50 كلم في الساعة مع اشتداد غزارة الهطولات.

الضغط الجوّي: 1008hpa