بالصورة: وصية مؤثرة تركها “عبدالله” قبل وفاته.. ماذا قال لوالديه؟!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورةً للوصية التي تركها الطالب الأردني عبدالله كشورة، الذي وجد جثة هامدة في مجمع الحدث الجامعي.

وتوجه عبدالله إلى والديه، وقال: “أنا آسف أمي.. أنا أحبك ولكن الحياة صعبة، راح روح يا إمي وخليكي ناضلي إنت.. بحبك بحبك بحبك”.

كذلك، قال عبدالله لوالده: “إلى أبي.. ودعاً.. إبقَ كما أنت”.

وأضاف في رسالته: “إلى الجميع: أنا آسف.. ولكن وداعاً”.

وتابع: “أنا عبد الله بن عبد الرحمن كشورة، بكل إرادتي وقواي العقلية، أسلم كل ممتلكاتي لطارق عمر البيطار كي يتصرف وفق وصيتي”.

وختم وصيته بالقول: “ملاحظة: إذا بتصعبولوا شي للبيطار، بدي قوم من القبر ودعوسكم.. وداعاً”.