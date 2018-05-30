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بالصورة: وصية مؤثرة تركها “عبدالله” قبل وفاته.. ماذا قال لوالديه؟!

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورةً للوصية التي تركها الطالب الأردني عبدالله كشورة، الذي وجد جثة هامدة في مجمع الحدث الجامعي.

وتوجه عبدالله إلى والديه، وقال: “أنا آسف أمي.. أنا أحبك ولكن الحياة صعبة، راح روح يا إمي وخليكي ناضلي إنت.. بحبك بحبك بحبك”.

كذلك، قال عبدالله لوالده: “إلى أبي.. ودعاً.. إبقَ كما أنت”.

وأضاف في رسالته: “إلى الجميع: أنا آسف.. ولكن وداعاً”.

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وتابع: “أنا عبد الله بن عبد الرحمن كشورة، بكل إرادتي وقواي العقلية، أسلم كل ممتلكاتي لطارق عمر البيطار كي يتصرف وفق وصيتي”.

وختم وصيته بالقول: “ملاحظة: إذا بتصعبولوا شي للبيطار، بدي قوم من القبر ودعوسكم.. وداعاً”.

 

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