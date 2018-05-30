دانييلا رحمة: واجهت صعوبة بالعربية.. والصفحة كانت تأخذ معي 15 دقيقة!

أكدت بطلة مسلسل “تانغو” ملكة جمال المغتربين دانييلا رحمة أنها كانت تحلم بالتمثيل منذ صغرها، ولكنها لم تتوقع أن تمثل باللغة العربية يوماً حيث عاشت معظم حياتها في أستراليا. وكشفت دانييلا أن اللغة كانت تشكل عائقاً بالنسبة لها، فقالت: “الصفحة كانت تأخذ مني 15 دقيقة لقراءتها، بينما تأخذ مني الآن 5 دقائق”.

عن دور “فرح”، قالت دانييلا خلال استضافتها في برنامج “تفاعلكم: “كنت مقهورة من شخصية فرح، ولكنني أحببتها بعدما أكملت قراءة النص”، لافتةً إلى أنّ المشاهد سيتعاطف معها في الحلقات المقبلة، علماً بأنها “لا تبرر الخيانة”.

وعن الانتقادات التي طالتها حول أن “شكلها” هو الذي أهّلها لبطولة هذا المسلسل، أكدت رحمة أنها “ترد عليهم بعملها، والذي يعرض حالياً”.

ولم يكن دور مدربة الرقص “فرح” صعباً على دانييلا، لأنها كانت إحدى مشتركي برنامج الرقص “Dancing with the Stars” والذي فازت بلقبه منذ أربع سنوات، ولكنها خضعت أيضاً لدروس إضافية في رقص “التانغو” قبل بدء المسلسل.

وأخيراً أكدت رحمة أنها ستخوض حتماً تجربة التمثيل مرة أخرى. أما عن “شائعات ارتباطها”، وحياتها العاطفية، فقالت: “أنا بعيدة عن الإعلام في خصوصياتي”.

(العربية)