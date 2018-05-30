وفاة مديحة يسري إحدى أجمل 10 نساء في العالم

توفيت الفنانة المصرية مديحة يسري في القاهرة مساء الثلاثاء، عن عمر ناهز 96 عاما بعد رحلة فنية حافلة بدأت قبل أكثر من سبعة عقود.

وتوفيت يسري بعد معاناة مع المرض في مستشفى المعادي العسكري، الذي نقلت إليه بعد أن ساءت حالتها الصحية. وقضت الممثلة المخضرمة سنوات عمرها الأخيرة تتنقل فوق كرسي متحرك إلى أن ضعفت صحتها ولزمت فراش المرض.

واختيرت مديحة يسري، كواحدة من بين أجمل عشر نساء في العالم خلال حقبة الأربعينات.

ولدت الفنانة الراحلة باسم هنومة حبيب خليل في 1921 وبدأت رحلتها مع السينما بمشهد صامت في فيلم “ممنوع الحب” من بطولة محمد عبد الوهاب عام 1942 قبل أن تحصل على فرصتها الأولى في فيلم “أحلام الشباب” أمام فريد الأطرش وتحية كاريوكا.

قدمت على مدى مشوارها أكثر من 90 فيلما بعضها من كلاسيكيات السينما المصرية مثل “أمير الانتقام” و “حياة أو موت” و”إني راحلة” و”لحن الخلود” و”بنات حواء” و”الخطايا” و”لا تسألني من أنا”و”أيوب”.

وكان آخر ظهور سينمائي لها في فيلم الإرهابي عام 1994 أمام نجم الكوميديا عادل إمام.

كما قدمت على شاشة التلفزيون مسلسلات “لؤلؤ وأصداف” و “الرجاء التزام الهدوء” و”وداعا يا ربيع العمر” و”صباح الورد” و”هوانم غاردن سيتي” و”يحيا العدل”.

تزوجت مديحة يسري أربع مرات من الملحن والممثل محمد أمين، ثم الممثل والمخرج أحمد سالم، ثم المغني محمد فوزي، وأخيرا الشيخ إبراهيم سلامة راضي.

تم تكريمها في عدد من المهرجانات المصرية والعربية ومنحتها أكاديمية الفنون الدكتوراه الفخرية في 2017.