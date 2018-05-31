بيلا حديد تتألق بالأبيض في سباق موناكو

كارلا باسيل – النهار

وجهت العلامة السويسرية الرائدة في صناعة الساعات “تاغ هوير”، الدعوة لعدد من المشاهير لحضور الحفلة التي أطلقتها بعنوان “وايت بارتي” على متن يخت سيدريم، ومن بين هؤلاء المشاهير لاعب كرة القدم الأميركية الشهير توم بريدي، وعارضة الأزياء بيلا حديد، والمغنية جيري هاليويل.

ضمّت قائمة الضيوف كلاً من دانيال ريكياردو، أحد سائقي فريق أستون مارتن ريد بول للفورمولا واحد، الذي تتولى فيه علامة ’تاغ هوير‘ دور الميقاتي الرسمي، حيث قَبِل ريكياردو خوض مغامرة شيّقة بالتصدي لرمية كرة توم بريدي وهو على متن

قارب على رصيف ميناء موناكو. واستضافت الدار حفلاً ساهراً وحصرياً على متن قارب ’سيدريم‘، المزدان بألوان ’تاغ هوير‘ على رصيف ميناء موناكو.

كمادعت العلامة كلاً من توم بريدي وبيلا حديد وباولينا فيجا دييبا، لحضور حفل حصري يحتفي بالشراكة التي تجمعهم مع العلامة، ضمن معرض خاص بالسيارات الكلاسيكية، يعود لصاحب السمو الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو.