نادين نجيم وعابد فهد في “عرس الموسم” (فيديو)

تابع الجمهور زفاف أميرة (نادين نسيب نجيم) من جابر سلطان (عابد فهد) في مسلسل “طريق” بأدق تفاصيله الذي بدا حقيقياً وعفوياً بأبطاله وكأنه “عرس الموسم”. زفّة وأغنيات شعبية معتمدة في الأعراس وعروس جميلة، من دون أن نغفل دبكة العريس الخاصة وحمله على الأكف كما تجري العادات.

هذا المشهد من المسلسل الرمضاني شغل روّاد التواصل الاجتماعي ودفع بنجيم إلى نشر صورة ومقطع فيديو من كواليس تصويره ووصفته بـ “عرس الموسم”، وأيضاً فعل فهد الذي كشف كواليس تصوير مشهد دبكته التي حملت هوية جابر فيما تميّز عن باقي “العرسان” باعتماده البزة الرسمية المقلّمة المفضّلة لديه بدلاً من تلك الرسمية المعتمدة في الأعراس.

أما نجيم الجميلة، فارتدت فستاناً حمل توقيع دار الأزياء اللبنانية Aden fashion ، وجاء فستانها من الكريب والغيبور بقصة الحورية منسدلة الكتفين مع أكمام طويلة مطرزة باليد. ووضعت tiara مشبوكة من الجهة الخلفية من شعرها المسرح ببساطة.